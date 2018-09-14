DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

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