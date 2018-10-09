DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:  

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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Psikiyatri Uzmanı Dr.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK'ların katılımıyla İstanbul'da "Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü" yapılacak. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde saat 09.30 sıralarında başlayacak yürüyüşü canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

İstanbul DHA

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