DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

Suudi Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otopark önünden canlı yayındayız
İstanbul DHA
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