DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin "T\u00fcrkAk\u0131m Projesi Deniz B\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn Tamamlanmas\u0131 T\u00f6reni" i\u00e7in \u0130stanbul'a geldi. Havaliman\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z\n\u0130stanbul DHAWhatsApp'taki bomba \u00f6zellik Facebook Messenger'da!2 \u00e7ocuk annesi ve evli kad\u0131n, n\u00fcfusta tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 ki\u015fiyle de evli g\u00f6sterildiMotosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, 'emniyet kemeri' cezas\u0131n\u0131 iptal ettirdi
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