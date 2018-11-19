DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" için İstanbul'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" için İstanbul'a geldi. Havalimanından canlı yayındayız

İstanbul DHA

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