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DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

TÜRK YILDIZLARI TEKNOFEST İÇİN İSTANBUL BOĞAZI'NDA ALÇAK UÇUŞ YAPACAK.

TÜRK YILDIZLARI TEKNOFEST İÇİN İSTANBUL BOĞAZI'NDA ALÇAK UÇUŞ YAPACAK. TÜRK YILDIZLARININ GEÇİŞİNİ SAAT 14.40 İLE 15.00 ARASI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ

İSTANBUL DHA

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