DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

TÜRK YILDIZLARI TEKNOFEST İÇİN İSTANBUL BOĞAZI'NDA ALÇAK UÇUŞ YAPACAK. TÜRK YILDIZLARININ GEÇİŞİNİ SAAT 14.40 İLE 15.00 ARASI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ
İSTANBUL DHA
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