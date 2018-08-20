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DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE :CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

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