HABER

DHA İSTANBUL- "ADALET NÖBETİ" SON KEZ TUTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017'den itibaren her hafta perşembe günleri düzenlenen "Adalet Nöbeti" eylemi son kez yapıldı.

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL/ İstanbul,(DHA)

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Gazetesi davası kapsamında Nisan 2017'den itibaren her hafta perşembe günleri düzenlenen "Adalet Nöbeti" eylemi son kez yapıldı.

Basın açıklaması yapan Avukat Kemal Aytaç, "Bugün burada Adalet Nöbeti'ni son kez tutmak için toplandık. 6 Nisan 2017 tarihinde başladığımız, Adalet Tanrıçası, Themis heykelinin altında 85 haftadır hiç ara vermeden tuttuğumuz 'Adalet Nöbeti' sona eriyor" dedi.

"Başlarken söylediğimiz sözü bitirirken bir kez daha tekrarlıyoruz" diyen Aytaç, "Adalet Nöbeti sona erdi ama adalet, temel hak ve özgürlükler, barış ve demokrasi mücadelemiz devam edecektir. Daha güzel ve yaşanılası bir Türkiye'de buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, adaletle kalın" diye konuştu.

Yapılan açıklamadan sonra Adalet Sarayı önündeki meydanda avukatlar "Adalet Nöbeti" yazılı pankartı son kez açtıktan sonra "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla kırmızı balonları uçurdu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Adliye içindeki atriumda bulunan avukatlardan görüntüler

-Adalet nöbeti hatırası afişi önünde fotoğraf çekilenler

-Adliye önündeki basın açıklaması

-Meydanda avukatların balon uçurduğu görüntüler

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Urla'da vatandaşlar ÇED için halkın katılım toplantısını yaptırmadıUrla'da vatandaşlar ÇED için halkın katılım toplantısını yaptırmadı
Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçtiDev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Birçok ilin emniyet müdürleri görevden alındı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

RTÜK Fox ve Halk TV'ye ceza kesti! İnce'den olay yorum geldi...

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Süleyman Soylu'dan yeni mezun özel harekat polislerine: Silahın gücüne asla kapılmayın

Soylu'dan dikkat çeken sözler: Asla silahın gücüne kapılmayın!

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

'Hızır Aleyhisselam benim' diyerek esnafı dolandırdı

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.