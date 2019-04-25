DHA İSTANBUL - ADLİYENİN EMANET DEPOSUNDA TUTULAN DELİLLER BASINA GÖSTERİLDİ

- İlker Başbuğ'un boru parçası dediği lav silahı da depoda bulunuyor

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır adli emanette tutulan binlerce davanın yüzbinlerce delilinin tutulduğu adli emanet depolarının kapılarını basına açtı. Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor. Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

SUÇ EŞYALARININ TUTULDUĞU DEPOLARA YÜZ TANIMA VE ANAHTARLA GİRİLİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.

Adli Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, "Burası dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nin emanet bürosunun önü. Yüz tanıma sistemi ve anahtarla giriliyor. Yüz tanıma kişisi ayrı, anahtarı olan ayrı kişi. İkisi bir araya geldikten sonra içeriye girmek mümkün" dedi.