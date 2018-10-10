DHA İSTANBUL- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Göktürk’teki bir evde yakalandı. Yavaş ve Yumlu'nun gizlenmelerinde yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.
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-Soruşturmayla ilgili arşiv görüntü
Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru yakalandı!
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