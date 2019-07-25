DHA İSTANBUL - ADNAN OKTAR  SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK HAZIRLANAN İDDİANAMEDEN DETAYLAR (2)

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / İstanbul DHA - ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan 171'i tutuklu 226 şüphelinin yer aldığı 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün propaganda yöntemleri de anlatıldı. Örgütün 2011 yılında kurduğu kanalda yayınlanan programlarda suç faaliyetlerinin gizlediği, 'eğlence maksatlı bir araya gelmiş topluluk' imajı sergilemek adına belgeseller, sağlık programları ve eğlence programlarının yayınlandığı belirtildi. Stüdyoda yer alan kadın konukların birçoğunun dekolte kıyafetler giydiği, bakımlı ve alımlı olduğu, kendilerine Adnan Oktar'ın söyleşi esnasında da sürekli iltifatlarda bulunduğu, 'kedi , 'tavşan', 'aşkım, bitanem, ruhum, bebeğim, canım, tatlım' gibi yakıştırmalar ile güzelliklerine vurgu yaptığı da iddianamede yer aldı. Örgüt elemanlarının sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullandığı, Adnan Oktar'ın kitaplarını da ücretsiz olarak dağıttığı da iddianame vurgulandı. 'EĞLENCE MAKSATLI BİR ARAYA GELMİŞ TOPLULUK' İMAJI SERGİLEMEK ADINA PROGRAMLAR YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün propaganda faaliyetlerine de yer verildi. Örgütün, örgütsel ideolojinin anlatılması ve kapalı kapılar ardından yapılan suç faaliyetlerinin gizlenerek, kamuoyunda "eğlence maksatlı bir araya gelmiş topluluk" imajı sergilemek adına belgesel, sağlık programları ve eğlence programlarının yayınlandığı A9 isimli bir televizyon kanalının 2011 yılında yayın hayatına başladığı iddianamede anlatıldı. İddianamede, A9 TV'nin yanı sıra örgüt mensupları tarafından oluşturulan çok sayıda internet sitesi üzerinden hem örgüt ideolojisinin propagandasının yapıldığı, hem de örgüte muhalif olan veya zarar verdiği / vereceği değerlendirilen kişilerle ilgili hakaret ve iftira içerikli internet siteleri kurularak karalama kampanyaları gerçekleştirildiği, böylelikle örgütsel faaliyetlerin engellenmeksizin devam etmesinin amaçlandığı kaydedildi.

'KEDİ , 'TAVŞAN', 'AŞKIM, BİTANEM, RUHUM, BEBEĞİM...."

Programlarda örgüt lideri Adnan Oktar ile stüdyoda bulunan kimi kadın ve erkek örgüt mensupları ile konukların söyleşi şeklinde gerçekleştirdiği programlar yapıldığı anlatılan iddianamede, programlarda siyasi ve sosyal konulu haber başlıkları üzerinden yorumlamalar yapıldığı belirtildi. Programlarda Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin Türkçe meallerinin, örgüt ideolojisi doğrultusunda tevil edilerek yorumlandığı, bu vesileyle örgüt tabanı ve sempatizan topluluğu üzerinden Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla hakimiyet kurulduğu vurgulanan iddianamede, "Hem örgütün ideolojisinin Kur'an'a dayandığı propagandasının yapıldığı, hem de toplumun hassasiyet gösterdiği din olgusunda, yakın olmayan çevrelerden de sempati toplanmak istendiği tespit edilmiştir" denildi.

Stüdyoda yer alan kadın konukların birçoğunun dekolte kıyafetler giydiği, son derece bakımlı ve alımlı olduğu, kendilerine Adnan Oktar'ın söyleşi esnasında da sürekli iltifatlarda bulunduğu, 'kedi , 'tavşan', 'aşkım, bitanem, ruhum, bebeğim, canım, tatlım' gibi yakıştırmalar ile güzelliklerine vurgu yaptığı da iddianamede yer aldı.

"BU UYGULAMANIN, ESAS OLARAK DİNİMİZİ TAHRİF ETMEYE YÖNELİK BİR HAREKET OLMASI AŞİKARDIR"

Bazen de yabancı konukların da stüdyoda misafir edildiği, benzer iltifatlar onlara da yapıldığı anlatılan iddianamede, "Alışılagelmişin çok ötesinde bir dini anlayışa yönelen bu uygulamanın, esas olarak dinimizi tahrif etmeye yönelik bir hareket olması aşikardır. Bunun yanı sıra dosya kapsamında çeşitli başlıklar altında değinilen, müşteki ve şüpheli beyanlarında ifade edilen onlarca suça bir perdeleme/maskeleme faaliyeti olduğu görülecektir. Sohbet programı dışında, Kuran-ı Kerim'de bahsi geçen tarihi olaylar ve kavimler, diğer bazı din mensupları, İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı, Türk-İslam tarihi ve büyükleri de ile ilgili çeşitli belgesellere de yer verilerek, dini hassasiyeti olan vatandaşlarımız üzerinde olumlu bir intiba bırakılmaya çalışıldığı ve propaganda yapıldığı görülmüştür" denildi. "SOSYAL MEDYAYI AKTİF ŞEKİLDE KULLANDILAR"

Örgütün, ideolojisinin propagandasını yapma, örgüte yeni sempatizanlar kazandırma maksadıyla internet üzerindeki faaliyetlerine

önem verdiği, örgüt mensupları tarafından hazırlanan internet sitelerinde, örgüt mensupları tarafından yazılan makaleler, örgüt tarafından gerçekleştirilen iftar, konferans gibi faaliyetlere ilişkin haberler ile birlikte örgütsel ideolojinin propagandasının yapıldığının gözlemlendiği kaydedildi. Örgüt mensuplarının Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları aktif bir şekilde kullandığı, örgüte ait internet siteleriyle benzer şekilde, örgüt liderini ve örgütü övücü mahiyetli, örgüt ideolojisinin propagandasını yapan görsel ve yazıların, yoğun şekilde paylaşıldığı vurgulandı.