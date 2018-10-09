DHA İSTANBUL- ADNAN OKTAR'IN VİLLASININ YIKIMI...

- AĞAÇLARA ZARAR VERMEMEK İÇİN İŞ MAKİNESİ KULLANILMIYOR

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Villanın içinden yıkım görüntüler

