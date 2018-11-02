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DHA İSTANBUL - AHMET KURAL İFADEYE ÇAĞRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Şarkıcı Sıla'nın şikayetinin ardından Ahmet Kural ifadeye çağrıldı.

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Şarkıcı Sıla'nın şikayetinin ardından Ahmet Kural ifadeye çağrıldı.

Sıla, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek şiddet gördüğü gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine savcılık, Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kural'ın görüntüsü (arşiv)

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