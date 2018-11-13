DHA İSTANBUL - AİRBUS'UN YENİ UÇAĞI A220 İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, yakıt tasarrufuyla öne çıkardığı yeni uçağı A220'yi tanıtım turu kapsamında Türkiye'ye getirdi. Atatürk Havalimanı'nda görücüye çıkarılan A220'nin tanıtım toplantısında konuşan Airbus'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine De Gagne, A220'nin rakiplerine oranla koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.

Airbus'ın yeni uçağı A220'nin tanıtım programı kapsamında ilk olarak Dış Hatlar Terminali'nde basın toplantısı düzenlendi. Airbus'ın Kabinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Christine De Gagne, uçağın özellikleri hakkında bilgi verdi. Uçağı tasarlamaya karar verilmesinden sonra teknolojinin gerçekten önemli alanlarda kullanılması gerektiğini düşündüklerini aktaran De Gagne, bu konuda en önemli hedeflerinin koltuk başına yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlamak olduğunu söyledi.

DE GAGNE: 20 YILDA 7 BİN UÇAĞA İHTİYAÇ DUYULACAK

Önümüzedeki 20 yılda global pazarda 28 bin uçağa, 100-150 koltuk pazarında ise 7 bin uçağa ihtiyaç duyulacağını öngördüklerini aktaran De Gagne, A220 ailesi için şunları söyledi: "İşletme maliyetlerine baktığınız zaman yakıtın çok öne çıktığını görüyoruz. Yakıt maliyetleri çok hızlı artıyor. Uçağımızın en büyük özelliği ise yakıt tasarrufu sağlaması. Bir diğer özelliği de geniş pencereleri ve bagaj dolapları. Geniş pencereler sayesinde kabinde dana ferah ve aydınlık bir görüntü sağlanırken, iki koltuk arasında olan 76.2 santimetrelik mesafe yolculara geniş alan yaratıyor"

Bir gazetecinin "THY'nin yeni uçakla ilgili bir siparişi var mı?" şeklindeki sorusuna Christine De Gagne, THY ile çok güzel ilişkileri olduğunu ancak sipariş konusunun gizliliğe tabi olduğu için açıklama yapamayacağını dile getirdi.

Basın toplantısının ardından uçağın ilk müşterilerinden olan Litvanyalı Air Baltic Havayolları'nın filosuna kattığı ve İstanbul'a getirdiği A220 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Daha sonra Türk havayolu şirketlerinin yöneticileri uçağı daha yakından tanımak amacıyla İstanbul üzerinde gerçekleşen kısa bir tanıtım uçuşuna da katıldı.