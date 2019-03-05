SANIĞIN CEZALANDIRILMASI VE TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Genel Merkez Avukatı Cemil Öz, dosyanın karar aşamasında olduğunu ve yargılamanın uzamasının toplum vicdanını yaraladığını belirterek, "Sanık söz konusu televizyonda yaptığı program nedeniyle yayını denetlemekle görevlidir. Yayını incelediğimizde çok acı bir şekilde Cumhuriyetimizin kurucusu, Cumhuriyetin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü zulmeden, zalim, resmiyette öyle kabul edilen lider şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunulduğu görülmektedir. Sanık görevi gereği bu beyanların suç olduğunu bilmektedir ve bilmesi gerekir. Sanığın savunmaları kendisini suçtan kurtarmaya yöneliktir. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını, hükümle beraber tutuklanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Şikayetçi Onur Cingil de suçun sübut bulduğunun açık olduğunu belirterek, "Yargı kararlarının bundan sonra bu tip suçları önleyeceğine dair beyanlarımı tekrar ediyorum. Sanığın eylemi yasada tabir edilen hükme ve gerekçelerine tam olarak uymaktadır. Yayında bahsi geçen zalim, düşman gibi sözler çok ağır ithamlardır. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını, lehe olan hükümlerin uygulanmamasını talep ediyoruz. Şahsın basın kanunu gereği sorumluluğu açıktır. Sanığın sözleriyle düşünce ve ifade özgürlüğü sınırları aşılmaktadır. Sözler hakaret içeriklidir" ifadelerini kullandı. İstanbul Barosu avukatı Filiz Karaman da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmada Akit TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken katılmazken, avukatı Ali Pacci hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Genel Merkezi avukatının yanı sıra İzmir, İstanbul Barosu avukatları duruşmaya şikayetçi olarak katıldı.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde “Zulüm 1938'de son buldu" başlığıyla Akit TV'nin televizyonunda yayınlanan haberle ilgili açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Akit TV yayınlarından ve programlarından sorumlu müdür olan tutuksuz sanık Ali Özken'in beraatine karar verdi.

"MÜVEKKİLİMİN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDERİM"

Sanığın avukatı Ali Pacci ise "Müvekkilimin ceza sorumluluğu bulunmadığından öncelikle bu nedenle beraatine, sorumluluğunun var sayılması halinde dahi iddianameye konu içeriğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereğince ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, cezalandırılmasının demokratik bir toplumda gerekli ve zorunlu olmadığı ve uygulanması istenilen cezanın orantısız olduğu dikkate alınarak müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim. Sanığın mahkumiyeti Atatürk'ün kurduğu modern, Türk devletinin üstelik de onu koruma adına uyguladığı yasaklarla demokratik bir toplum olamayacağını gösterecektir " diye konuştu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarıca 'Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret' suçunu işlediği iddiası ile cezalandırılması için kamu davasının açıldığını hatırlattı. Mahkeme sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 223/2-a maddesi uyarınca sanığın beraatine hükmetti.