DHA İSTANBUL - AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK : 11 GÖZALTI 

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:/-
---------------
-Akşener'in evinin önündeki grup
-Akşener'in açıklaması
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum