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DHA İSTANBUL - (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) 3 LİDER SURİYE ZİRVESİ İÇİN İSTANBUL'DA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Haber- Kamera İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - Akın ÇELİKTAŞ  İSTANBUL, DHA Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Suriye Zirvesi'ne  katılmak üzere İstanbul'a geldiler.

Haber- Kamera İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL, DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldiler. Özel uçaklarıyla yarım saat arayla İstanbul'a gelen Devlet Başkanlarını Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer tarafından karışılandı. 3 lider daha sonra makam araçlarıyla havalimanından ayrılarak Suriye Zirvesi'nin yapılacağı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

Görüntü Dökümü
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-Konuk misafirlerin uçaklarının gelişi
-Uçaktan inişleri
-Havaliamından ayrılışları
-Genel ve detaylar

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