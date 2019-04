DHA İSTANBUL - (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE GENİŞ HABER) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA HAREKETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

"1948'DEN BU YANA YAPTIKLARI HER ŞEY YASADIŞIDIR" Netanyahu'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi konusunda, “Oraları İsrail ilha edeceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunların bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 1948'den bu yana yaptıkları her şey yasadışıdır. Birleşmiş Milletler'in (BM) almış oldukları kararlara da aykırıdır. Ama Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Başkent meselesinde attıkları adımlarda da yine Amerika başı çekmiştir. Tabi arkasından pek gelen olmamıştır o ayrı mesele. Amerika'nın dayatmasıyla şöyle birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili olarak atılan adımda yine bunu görüyoruz. Batı Şeria'da yine bunu görüyoruz. Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi'nden buna olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Ama sadece aynı takım elbiseyle, aynı kravatla çıkıp Amerika'da bir basın toplantısı yapmak suretiyle bu işi adeta oldu bittiye getirmek istemeleri ve yarın İsrail'de yapılacak seçim öncesi bir seçim yatırımı noktasından böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu'ya maalesef yeniden bunların bir karanlık gelecek hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün de yine bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. Ve bu Filistinlilerin topraklarında İsrail'in attığı işgal adımlarından yine bu bir tanesi olmuş olacaktır. Ve bugüne kadar bizler nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak, yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİYLE HAZIR KONUMDAYIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ziyaretinde masada bir operasyon olacak mı?" sorusuna, “Bütün hazırlıklarımız bizim yapılmış durumda. Bütün sınır boyunca hazırlıklarımız, olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız. O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır, bir gece ansızın gelmesi gereken ve ya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlarda bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde ve ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır" şeklinde cevap verdi.

“TEMENNİM ODUR Kİ EN İDEAL ŞEKİLDE NOKTAYI KOYARIZ"

Erdoğan, bir gazetecinin “YSK, AK Parti aleyhine bir karar verirse başka başvuracağını bir hukuki merci bulunuyor mu? YSK'nın kararı nihai midir?" sorusuna ise, “Örgütlü müdahalenin için savcılıklara duyurular var. O ayrı bir konu. Savcılıklar bunun gereğini o delilere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Bizim YSK'ya gidişimiz sandıklardaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş. Ama direği ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız" diye cevap verdi.

"HER HANGİ BİR RAHATSIZLIK DUYMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İstanbul'a astığı pankartlarla ilgil soruya da, “Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen televizyonlarda izliyoruz, 'Niçin teşekkürler İstanbul megabordlara asıl diye soruyorlar' veya bunu tartışıyorlar koca koca önünde kariyerleri olan tipler. Onlar bunu tartışıyor. Biz seçim geçilmiş ve bu seçimin neticesinde ben genel başkanım İstanbul'daki adayımla beraber biz bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal, daha tabi ne olabilir. Pankart asmakta bir sorun yok. Aynı şeyi Bay Kemal'de adayıyla beraber İstanbul'un her yerine asabilir. Ona da mani bir hal yok. Burada 'Teşekkürler İstanbul' ifadesini kullanmaya bilir de 'İstanbul kazandı' diyebilir. Desin. Ama bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu o son andır. Buraya bakmamız lazım. Bunlar bizi çok da rahatsız etmez, biz bu konularda rahatız. Hem ne kadar karşı taraf bunlardan rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal, daha tabi ne olabilir. Kolay bir şey değil. Bu kadar insan, 11 milyon geliyor burada oyunu kullanıyor ve o gün bütün hassasiyetiyle buna gönlünü veriyor. Burada bir irade tecelli ediyor. Buna muhalefette teşekkür eder, biz de teşekkür ederiz ve bundan dolayı da her hangi bir rahatsızlık duymayız" dedi.