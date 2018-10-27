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DHA İSTANBUL - ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL, İSTANBUL'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

Haber: ibrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Haber: ibrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na saat 13.15 sıralarında inen Merkel'i, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı. Merkel, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Merkel'in uçağının gelişi
-Merkel'in uçaktan inmesi
-Karşılanması
-Konvoyunun ilerlemesi (ek görüntü)

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