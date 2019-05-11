DHA İSTANBUL- ANNE OLMASI ÇOK ZORDU, ANNELER GÜNÜNDE DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

Haber-Kamera: Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) -ERKEN yumurtalık yetersizliği teşhisi konulan ve doktorların 'çocuk sahibi olması neredeyse imkansız' dediği 27 yaşındaki Ümmühan Bektaş Bilgin, yumurta gençleştirme yöntemi PRP ile hamile kaldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Bilgin, “Tedaviyi doktoruma güvenerek denedim. Süreç kolay geçti. Oğlumun kalp atışını duymak bizim için heyecan vericiydiö dedi. Ümmühan ve Serkan Bilgin çifti bir yıl önce evlendi. Adet görememe ve düzensizliği şikayetiyle doktora giden Ümmühan'a yapılan testler sonrasında 'erken yumurtalık yetersizliği' teşhisi konuldu. İlaç yardımıyla adet olmaya başlayan genç kadına çocuk sahibi olmasının imkansız olduğu söylendi. Yolları Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu ile kesişince, onun tavsiyesiyle PRP yöntemini deneyen Ümmühan, tüp bebek tedavisine gerek kalmadan hamile olduğunu öğrendi. Şu anda 28 haftalık hamile olan Ümmühan, sürecin gayet sağlıklı ilerlediğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

“DEĞERLERİM NORMAL DEĞİLDİ"

Adet görememe ve düzensizliği nedeniyle doktora gittiğini söyleyen Ümmühan Bilgin, “Yapılan testlerde bazı değerlerimin normalden farklı olduğunu öğrendim. Örneğin FSH hormonu değerim 40'ın üzerindeydi. AMH değerim ise 0.01 civarındaydı. İlaç kullanarak adet görmeye başladım. Böyle olunca çocuk sahibi olmamın çor zor olduğu söylendi. Bu süreçte doktorum Cem Bey ile tanıştık. Bazı genetik testler yapıldı ve bunun üzerine antioksidan serum ve ilaç tedavisi başlattı" diye konuştu.

“TEDAVİ KOLAY GEÇTİ"

Prof. Dr. Fıçıcıoğlu'nun kendine PRP yöntemi hakkında bilgi verdiğini söyleyen Bilgin, “Doktorum, hamilelik için yüzde 100 garantili bir yöntem olmadığını ancak denememin yararlı olduğunu söyledi. Biz de güvendik ve denedim. Tedavi 10 seans sürdü ve oldukça kolay geçti. Önce, hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı. Sonrasında yumurtalıklarına PRP injeksiyonu yapıldı. Yoğun bir tedaviydi ama stresli değildi" ifadelerini kullandı.

HAMİLELİĞİNDE 28 HAFTA GERİDE KALDI

Hamileliğimin ilk başlarında her hamile kadında olan mide bulantısı gibi birtakım sıkıntılar dışında sorun yaşamadığını söyleyen Bilgin, “Onun dışında bir sorun yaşamadım. Şu anda 28 haftalık hamileyim, bebeğin olması çok zor denildikten sonra ilk kalp atışını duymak heyecan verici. Bu süreçte eşimin ve Cem hocanın desteği çok önemliydi. Şu an heyecanla bebeğimizi bekliyoruz. Erkek çocuğumuz olacak adı 'Pars' olsun diye düşünüyoruz" dedi.