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DHA İSTANBUL - APARTMAN BOŞLUĞUNDAN EVİNE GİRMEK İSTERKEN ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 04:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te evinin anahtarını içeride unutan Mısır uyruklu 28 yaşındaki Mohammed M., apartman boşluğundan birinci kattaki evine girmek istedi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te evinin anahtarını içeride unutan Mısır uyruklu 28 yaşındaki Mohammed M., apartman boşluğundan birinci kattaki evine girmek istedi. Merdiven boşluğundan mutfak penceresine uzanan genç adam, merdivenin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Anahtarı evinde unutan Momammed M., binanın bahçesinde bulduğu ahşap merdiveni alıp, apartman boşluğunun bulunduğu pencereden birinci kattaki evine girmek istedi. Evinin mutfak penceresine dayadığı merdivene tırmandığı sırada, merdiven kırıldı. Dengesini kaybeden genç adam birinci kattan beton zemine düştü. Sesi duyan, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mohammed M. hayatını kaybetti. Mohammed M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İŞ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞ
Ölüm haberinin duyulmasının ardından Mohammed M.'nin yakınları da olay yerine akın etti. Yaklaşık bir yıl önce iş için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Mohammed M.'nin, Mısır'da eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Sağlık ekibinin ambulansa binmesi
-Polis ekiplerinin çalışması
-Yakınlarından görüntü
-Olay yeri ekibinin çalışması

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