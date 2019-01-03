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DHA İSTANBUL -  ARNAVUTKÖY'DE BİNAYA TARİHİ ESER BASKINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

- Tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını öne sürdüler Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

- Tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını öne sürdüler

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Türksoy Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katını kazarak tarihi eserleri sakladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Apartmanı bir süre takip eden polis ekipleri, binaya giriş çıkış yapanları da takibe aldı. Polis, binadan çıkan 3 kişinin bindiği aracı durdurarak arama yaptı. Polis, daha sonra binaya girerek bütün dairelerde incelemelerde bulundu. Polis, apartmanın giriş katındaki dairenin yatak odası bölümünde elbise dolabının içerisinde Aslan figürlü bir heykel buldu.

TARİHİ ESERLER BULUNDU
Binanın giriş katı ve bahçesinde kazı yapıldığı belirleyen polis, bir odada açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurlarda gömülü halde bazı heykeller, mermer plakalar ele geçirdi. Polis ekipleri, tarihi eserlere el koyarken Kadriye Y.'ye yardım ettikleri öğrenilen S.K, M.Ö, H.E, M.M, S.E, S.P.'yi gözaltına aldı. Kadriye Y.'nin tarihi eserleri binanın altında yaptıkları kazıda bulduklarını söylediği öğrenildi. Kadriye Y.'nin ifadesinde, "Annem ölmeden önce binanın altında tarihi eserler olduğunu söyledi. Biz de kazı yaparak eserleri bulduk" dediği belirtildi. Gözaltına alınan biri kadın 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Binadaki çukurlar
-Ele geçirilen eserler

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