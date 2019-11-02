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DHA İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - Taylan ERGÜN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de 4 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fabrikada sandalye imalatı yapılan 3. katta başladığı öğrenildi. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski nedeniyle panik yaşandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Yangının havadan görüntüleri

-Yangına müdahale

-Detaylar

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