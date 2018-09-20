DHA İSTANBUL - ATAK HELİKOPTERLERİNDEN 'HARMAN DALI'... 

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

ATAK helikopterleri TEKNOFEST'te 'harman dalı' gösterisi düzenledi. 3. Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yerli ve milli helikopter ATAK'lar bir gösteri yaptı. Gösteride iki ATAK helikopteri karşılıklı harman dalı oynadı. İki helikopterin bu gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Görüntü Dökümü:

---------

- Helikopterlerin görüntüsü

- Harman dalı oynamaları

- İzleyicilerin görüntüsü

