DHA İSTANBUL -  ATAŞEHİR'DE KURBAN KAÇTI (1)

* Kaçan boğayı, vatandaşlar ve itfaiye yakalamaya çalışıyor.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL DHA

Ataşehir'de bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar Ataşehir İçerenköy Çamaşırcı Deresi'ndeki kaçan boğayı yakalamaya çalışıyor. Uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen kurbanlık boğanın kaçışı sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçan boğadan görüntü

-İtfaiye ve vatandaşların boğayı yakalamaya çalışması

-Genel ve detaylar

