HABER

DHA İSTANBUL- ATAŞEHİR'DE PLAZADA YANGIN (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Ataşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı
Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı.
Binanın dış cephesi alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmasının devam ettiği plazada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
---------
-Yangından alevli görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi

PARTNER30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı30 bin dolarlık lastiği yeniledi! Yöntem şaşırttı
Prof. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değilizProf. Dr. Şerif Barış: Depreme kesinlikle hazır değiliz
Rahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- YenidenRahip Brunson'ın avukatının itirazı reddedildi (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Dehşet savunma: Bir gece birlikte sabahladık! Kadir korktu, kızı bıraktık

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Prof. Dr. Ersoy: En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7'ye bile varabilir

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Darbe girişimini yöneten Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer'e müebbet hapis!

Ataşehir'de plazada yangın!

Ataşehir'de plazada yangın!

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Antalya Kumluca'da orman yangını!

Antalya Kumluca'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.