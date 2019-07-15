DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ İÇİN TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma programı için toplanmalar başladı. 15 Temmuz konulu tişörtlerini giyenler, ellerinde bayraklarla havalimanına geldi. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00'da konuşma yapması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Atatürk Havalimanı girişinden detaylar
-Gelen vatandaşlardan detaylar
-Tören alanı giriş yerlerinden detaylar
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