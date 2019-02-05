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DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ: SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHA Avcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHA
Avcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soyguncuların bıraktığı paketin incelenmesi için olay yerine uzman ekipler de çağrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polisin incelemesi

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