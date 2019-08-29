HABER

DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA MİNİBÜSÇÜLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 04:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga çıktı.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - Avcılar'da minibüsçüler arasında silahlı kavga çıktı. kavga sırasında bir kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan döner kavşakta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede bir araya gelen minibüs sürücüsü 3 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunlar S.Y. adli kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. S.Y. ağır yaralanarak kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgeyi güvenlik şeridi içine alıp inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet boş kovan bulunurken polis, faillerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
-Polisin incelemesi
-Kovanlardan detaylar
-Güvenlik şeridi ve polisten detaylar
-Polisin olay yeri incelemesi
-Genel ve detaylar

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!
Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti! Birbirlerine mermi yağdırdılar!

Sokak ortasındaki çatışma araçta da devam etti!

Üç madencinin öldüğü patlamada maden sahibine tahliye

Üç madencinin öldüğü patlamayla ilgili yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Jandarma Genel Komutanlığı atama kararları yayımlandı!

Erdoğan onayladı! 2 general emekli edildi!

FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.