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DHA İSTANBUL - AVCILAR'DA TOPRAK KAYMASI; 1 İŞÇİ YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağında yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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