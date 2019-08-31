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DHA İSTANBUL- AVCILAR’DA YANGIN PANİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

AVCILAR’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’ndeki bir binanın girişindeki elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın içi dumanla kaplanırken, evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın ile bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Caddesi’ndeki alt tarafında işyerleri bulunan 11 numaralı binanın girişinde parlama ve küçük patlamaların ardından yoğun duman görüldü. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Sevk edilen ekipler, yoğun duman ile kaplanan binanın özellikle üst katlarında mahsur kalanları kurtarmak için merdiven kullandı. Binanın üst katında dumandan etkilenen Gülizar Baykara (88) itafiye ve 112 Acil görevlileri tarafından sedye ile merdivenlerde taşınarak indirildikten sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kontrol amacıyla götürüldü.

“KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN ÇABALADI"
Ebru Gülçiçek, annesi Nezahat Gülçiçek ile birlikte evlerinde kalan kedilerinin kurtarılması için itfaiye erlerinden yardım istedi. Ebru Gülçiçek görevlilerle birlikte eve girerek ‘Behlül’ isimli kediyi çıkardı, Ebru Gülçiçek, “Kapı kilitliydi. Behlül, çok korkaktır. Yabancıya karşı ürkektir. Duman evin içine girmiş biraz. 5 kez denedikten sonra kaba girmesini sağladım. İtfaiye erleri çok yardımcı oldu. Çok şükür Behlül’ü kurtardık" dedi. Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede kısa sürede çok sayıda meraklı kurtarma çalışmalarını ilgi ile izledi.

Görüntü Dökümü:
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Binaya itfaiye erleri girerken

Güvenlik şeridi çekilirken

İtfaiye aracı merdiveni çatıya uzatırken

Kedi sahibi anne ve kızı binanın dışında endişe ile gelişmeleri izlerken

Ebru Gülçiçek, itfaiye eri ile kedisi 'Behlül'ü binadan çıkarırken

Ebru Gülçiçek ile röportaj

Yaşlı kadın binadan çıkırılırken ve ambulansa alınırken

Genel ve detay görüntüler

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