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DHA İSTANBUL - AVUKAT ÖMER KAVİLİ 24 SAAT DOLMADAN TAHLİYE EDİLDİ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:43 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Silivri'de görülen bir davada, mahkeme heyeti ile tartışıp hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili, bu sabah tahliye edildi.  Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartıyla tahliye talebi üzerine dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili'nin tutukluluğu Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nce dosya üzerinden yeniden ele alındı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Silivri'de görülen bir davada, mahkeme heyeti ile tartışıp hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili, bu sabah tahliye edildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartıyla tahliye talebi üzerine dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili'nin tutukluluğu Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nce dosya üzerinden yeniden ele alındı. Mahkeme kararında, "Tutuklama kararının CMK 100 ve devamı maddelerinde belirtilen katalog suçlardan birine dayandırılmadığı ve tutuklama tedbirinin güvenlik tedbiri olduğu, ölçülü olması hususu gözönünde bulundurularak zorunlu olmayan hallerde verilemeyeceği düşünüldüğünde, şüphelinin üzerine atılı suçların hakaret ve kamu görevlilerine karşı görevi yaptırmamak için görevi yaptırmamak için direnme suçları olduğu, tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği görülmekle, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikametgah sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği dikkate alınarak her iki suçtan da ayrı tahliyesine karar verildiği" belirtildi. Mahkeme, Kavili hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI
Silivri'de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen DHKP-C davasında, mahkeme heyetiyle tartışıp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili dün jandarma tarafından gözaltına alınarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmıştı. Tutuklanması talebiyle Silivri Sulh ceza Hakimliği'nce sevk edilen avukat Ömer Kavili'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

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