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DHA İSTANBUL - AZERİ İŞ ADAMINI ÖLDÜREN SALDIRGAN YAKALANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 01:43 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov'u öldüren silahlı saldırgan, Beşiktaş'ta yakalandı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov'u öldüren silahlı saldırgan, Beşiktaş'ta yakalandı.
Azeri işadamı İtimat İsmailov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği belirtilen zanlının sorgulamaya alındığı öğrenildi.

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