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DHA İSTANBUL - AZERİ İŞ ADAMINI ÖLDÜREN SALDIRGAN YAKALANDI (geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 03:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu sürüyor.
Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov şoförüyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Zanlının saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği öğrenildi.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetin ardından gözaltına alınan Damirov ve şoförü sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Zanlıların araçtan indirilmesi
-Zanlıların merdivenden çıkması
-Zanlıların şubeye girişi
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

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