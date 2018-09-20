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DHA İSTANBUL - AZERİ İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 03:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Bakırköy'de akşam saatlerinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi saat 03.00 sıralarında hastanenin morgundan alınarak Yenibosna Adli Tıp morguna götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cenazenin alınması
- Cenazenin adli tıp morguna getirilmesi
- Genel ve detaylar

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