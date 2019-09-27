HABER

DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER VE GÜNGÖREN'DE VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 01:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler'de ve Güngören'de oturan çok sayıda vatandaş yorgan ve battaniyelerini de alarak parklarda toplandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler'de ve Güngören'de oturan çok sayıda vatandaş yorgan ve battaniyelerini de alarak parklarda toplandı. Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile bazıları da çadır kurarak geceyi dışarıda geçiriyor.

İstanbul'da dün saat 13.59'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Bahçelievler ve Güngören'de oturan çok vatandaşlar parklarda toplandı. Deprem sonrası evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkı'nda toplandı. Parka gelen vatandaşlar evlerinde kalmaktan korktuklarını belirterek gece parkta geçireceklerini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar yorgan ve battaniyeleri ile parka gelirken bazıları da çadır kurdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahar'da geceyi parkta geçiren vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla konuşan Başkan Bahar, alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Güngörenliler ise Güneştepe Parkı ile Aliya İzzetbegoviç Parkı'na akın etti. Çanta, yorgan, battaniye ve çadırlarıyla parka gelen vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Güngören'de parklara gelen vatandaşlar
- Vatandaşlar ile röp.
- Bahçelievler'de parka gelen vatandaşlar
- Çadır kuran vatandaşlar ile röp.
- Bahçelievler belediye başkanı Hakan Bahadır ile röp.
- Başkanın vatandaşları ziyaret
- Genel ve detaylar

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydıİşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı depremİstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.