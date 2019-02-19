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DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 05:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.  Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-Yaralıların hastaneye sevki
-Genel ve detay

Buraya giden gün batmada geri dönmüyorBuraya giden gün batmada geri dönmüyor
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
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