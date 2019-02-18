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DHA İSTANBUL-  BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA Bahçelievler’de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA
Bahçelievler’de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Sitenin görüntüsü
-Belediye ekipleri

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