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DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 POLİS YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 01:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA - Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada,  tabancadan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmak isteyen polise isabet etti. Yaralanan polis, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

İSTANBUL DHA - Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, tabancadan çıkan kurşunlardan biri kavgayı ayırmak isteyen polise isabet etti. Yaralanan polis, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin olay sonrası yaptığı incelemede kavgaya karıştıkları düşünülen 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polis ekiplerinden görüntü
-Polislerin koşturması
-Olay yeri
-Genel ve detaylar

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