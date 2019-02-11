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DHA İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 00:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de Irak uyruklu Muhammed Anwer kiracı olarak oturduğu evde ölü bulundu.

Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında kiracı olarak kalan Irak uyruklu Muhammed Anwer, bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu. 3 gün önce komşuların koku şikâyeti üzerine ev sahibi ile birlikte eve gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca, Anwer'in babasına ulaştı. Babasının çocuklarının yanında olduğunu belirtmesi üzerine polis evden ayrıldı.

Koku'nun şiddetinin artmasıyla ev sahibi Anwer'in babasını tekrar arayarak, evi gelip kontrol etmesini söyledi. Anwer'in amcası akşam saatlerinde eve geldiğinde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Anwer'in cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"APARTMANDAN KOKU GELİYOR DİYE POLİSE HABER VERDİLER"

Mahallede esnaf olduğunu söyleyen Engin Çalık, "Ölen arkadaşın ailesi burada yoktu, tatilde Irak'a gitmişti. Çocuk evde yalnız kalıyordu. 19 yaşlarında bir çocuktu. 3-4 gün önce apartmandan koku geliyor diye polise haber verdiler. Ev sahibi ile polis kapıyı açmaya çalıştılar, Cumartesi geleceklerini söyledi çocuğun ailesi. Bugün de ailesi Irak'tan gelince, akşam beş sıralarıydı kapıyı açtılar. Bağırış çağırış oldu. Sonra polis geldi, evde ölü bulundu çocuk. Ölüm sebebi nedir kimsenin bilgisi yok şu an. Ben esnafım Tekin Sokak'ta. Kendisini tanıyorum, müşterimizdi. Pek dükkâna girip çıkmazdı. Kardeşleri daha çok geliyordu. Taksim'de bir kafeteryada garsonluk yapıyor diye biliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Apartmandan görüntü
-Daireden görüntü
-Röp.
-Genel ve detaylar

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