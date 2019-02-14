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DHA İSTANBUL - BAKAN KOCA: KENTLERDE VAKALARA ULAŞMA HIZIMIZ 10 DAKİKADIR

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir.

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

“2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir. Kentlerde vakalara ulaşma hızımız ise 10 dakikadır. Diğer yandan bildiğiniz gibi, 11 bin gönüllü sağlık personelinden oluşan dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduk"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen, "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"na katıldı.
Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Fahrettin Koca, "Sağlık sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliği ve dayanışmadan daha önce ihtiyacımız olan şeyler var. Bunlar, politik kararlılık, gerçekçi politikalar, iyi yönetişim ve güçlü insan kaynağına dayalı güçlü sağlık sistemleridir. Sağlık sistemlerinin dayanıklılığının geçmişteki başlıca göstergesi, ekonomik sürdürülebilirlikti. Oysa insanî ve sıhhî acil durumların da, sağlık sistemlerinin dayanıklılığını göstermesi bakımından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu anlayışla öncelikle bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz tehditlere karşı önlemler almamız gerekiyor. Elbette beklenmedik tehditlere karşı da hazırlıklı olmalıyız. Bu tehditlere yanıt verme kapasitemizi güçlendirmek ve sağlık sistemimizi hazır hale getirmek için bizlere önemli görevler düşmektedir" dedi. "Sağlık acil durumlarını yalnızca ulusal bir sorun olarak görmek elbette mümkün değildir" diyen Bakan Koca, "Sağlık tehditlerinin sınır aşan niteliği, insani ve vicdani sorumluluklarımız sağlık acillerini küresel bir sorunu haline getirmekte ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. İşte bu işbirliğinin merkezinde olup hepimizin ortak değeri olan yapı ise Dünya Sağlık Örgütü'dür. Güçlü bir Dünya Sağlık Örgütüne tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Özellikle sağlık acil durumlarına hazırlıklı olma ve yanıt verme konusundaki destek rolü ise tartışmasızdır. Bu çerçevede özellikle Ebola krizinden çıkartılan dersler sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından atılan adımları çok kıymetli buluyorum. Sağlık acil durumları reform sürecinin başlatılmasını, ihtiyat fonu oluşturulmasını, küresel ve bölgesel eylem planlarının hazırlanmasını çok önemli adımlar olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

“KENTLERDE VAKALARA ULAŞMA HIZIMIZ İSE 10 DAKİKADIR"
Bakan Koca, “Yaptığımız çalışmalarla 618 olan ambulans sayısını bugün 4910'a çıkartmış durumdayız. Acil istasyonu sayımız 481 iken bugün 2735'e ulaşmıştır. 2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir. Kentlerde vakalara ulaşma hızımız ise 10 dakikadır. Diğer yandan bildiğiniz gibi, 11 bin gönüllü sağlık personelinden oluşan dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduk. Dünyanın her yerindeki sağlık acil durumlarına müdahale etme kapasitesine sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizde ani gelişen halk sağlığı tehditlerine karşı "Erken Uyarı ve Cevap Merkezini" kurduk ve aktif olarak işletiyoruz. Biyolojik, kimyasal, radyolojik ve sebebi bilinmeyen halk sağlığı tehditlerine karşı; Erken Uyarı sistemimiz devrededir. Bu sistemle sahayı sürekli takip ediyoruz, gelen ihbarları ve riskleri değerlendiriyoruz, ülke çapında konulan teşhisleri elektronik ortamda izliyor ve doğrudan müdahalede bulunuyoruz. Bugüne kadar Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Erken Uyarı Sistemiyle 2018 yılında 2 bin 185 akut halk sağlığı olayına anında müdahale ettik. Bu sistemle olası bir salgını cadde, sokak seviyesinde tespit edebilecek kapasiteye ulaştık. Bu adımları atarken Dünya Sağlık Örgütü'nün “kimseyi geride bırakmaö ilkesinin en güçlü uygulayıcısı olduk. İnsani ve vicdani diplomasi anlayışımızın göstergesi olarak bugün ülkemiz, insani yardım yapan ülkeler sıralamasında 8 milyar dolar ile en üst noktada bulunmaktadır. Bu yardımların içerisinde ise sağlık harcamaları en önemli kalemlerden birisini oluşturmaktadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Bakan Koca'nın açıklamaları
- Toplantıdan görüntüler
- Detaylar

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