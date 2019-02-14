DHA İSTANBUL - BAKAN KOCA: KENTLERDE VAKALARA ULAŞMA HIZIMIZ 10 DAKİKADIR

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

“2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerindedir. Kentlerde vakalara ulaşma hızımız ise 10 dakikadır. Diğer yandan bildiğiniz gibi, 11 bin gönüllü sağlık personelinden oluşan dünyanın en büyük medikal arama kurtarma ekibini kurduk"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen, "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Fahrettin Koca, "Sağlık sorunlarının çözümünde, uluslararası işbirliği ve dayanışmadan daha önce ihtiyacımız olan şeyler var. Bunlar, politik kararlılık, gerçekçi politikalar, iyi yönetişim ve güçlü insan kaynağına dayalı güçlü sağlık sistemleridir. Sağlık sistemlerinin dayanıklılığının geçmişteki başlıca göstergesi, ekonomik sürdürülebilirlikti. Oysa insanî ve sıhhî acil durumların da, sağlık sistemlerinin dayanıklılığını göstermesi bakımından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu anlayışla öncelikle bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz tehditlere karşı önlemler almamız gerekiyor. Elbette beklenmedik tehditlere karşı da hazırlıklı olmalıyız. Bu tehditlere yanıt verme kapasitemizi güçlendirmek ve sağlık sistemimizi hazır hale getirmek için bizlere önemli görevler düşmektedir" dedi. "Sağlık acil durumlarını yalnızca ulusal bir sorun olarak görmek elbette mümkün değildir" diyen Bakan Koca, "Sağlık tehditlerinin sınır aşan niteliği, insani ve vicdani sorumluluklarımız sağlık acillerini küresel bir sorunu haline getirmekte ve uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. İşte bu işbirliğinin merkezinde olup hepimizin ortak değeri olan yapı ise Dünya Sağlık Örgütü'dür. Güçlü bir Dünya Sağlık Örgütüne tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Özellikle sağlık acil durumlarına hazırlıklı olma ve yanıt verme konusundaki destek rolü ise tartışmasızdır. Bu çerçevede özellikle Ebola krizinden çıkartılan dersler sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından atılan adımları çok kıymetli buluyorum. Sağlık acil durumları reform sürecinin başlatılmasını, ihtiyat fonu oluşturulmasını, küresel ve bölgesel eylem planlarının hazırlanmasını çok önemli adımlar olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.