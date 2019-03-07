DHA İSTANBUL - BAKAN SELÇUK: KADIN İSTİHDAMINI 9 MİLYONA ÇIKARDIK

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da düzenlenen 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005'te 5 milyon 108 bin olan kadın istihdamını, 2018'de 9 milyona çıkardıklarını söyledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında 'Demografik Dönüşüm ve Kadın' başlıklı 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlendi.

Kongrenin açılışına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

"ORTALAMA YAŞAMA SÜRESİ 72 YILA ÇIKTI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı konuşmada KADEM'in, kadının aile içindeki, sosyal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirici çalışmalarda bulunmak, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmak dahil birçok konuda, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla dikkati çeken öncü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Demografik dönüşüme dikkat çeken Bakan Selçuk, doğurganlığın azaldığı bir sürece girildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "7 milyar 600 milyon nüfusa sahip dünyanın 678 milyonu yani yüzde 9'u, 65 yaşın üstünde. 2050'de bu oranın yaklaşık yüzde 16'ya yükseleceği bekleniyor. Dünyada ortalama yaşam süresi 2000 yılında 68 iken şu anda 72 sene. Bundan 60 yıl önce ise dünyada kadın başına doğum sayısı 5 iken bugün 2,44 çocuğa düşmüş durumda" dedi.