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DHA İSTANBUL - BAKAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLEN 2 KİŞİYE 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ... 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Üsküdar'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağırarak hakaret ettiği belirtilen 2 kişi hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitap ettiği, bu sırada Rıdvan Ç.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Üsküdar'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağırarak hakaret ettiği belirtilen 2 kişi hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitap ettiği, bu sırada Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin, Bakan Soylu'yu hedef alarak bağırarak hakaret ettikleri belirtildi. 2 kişinin, Bakan Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıkmakla beraber, hakaret içerikli bir söz söylemediklerini ifadelerinde belirttikleri iddianamede yer aldı. Olaya tanık olan 3 polis memurunun ise, şüphelilerin hakaret ettiklerini belirttikleri anlatılan iddianamede, 2 şüphelinin üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade edildi. İddianamede Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, 2 şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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