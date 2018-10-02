DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ  (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İstanbul DHA

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var.

Bakırköy'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Sürücünün bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü;:

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-Olayla ilgili görüntü

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