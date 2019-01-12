DHA İSTANBUL - BANLİYÖ HATTINDAKİ KAZANIN HEMEN SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

- Teller kesildi, yaralılara müdahale edildi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL-Güven USTA-İSTANBUL DHA

Bakırköy'de Halkalı-Gebze banliyö tren hattında elektrik hattı döşeyen araç ile ray bakım çalışmaları yapan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Halkalı-Gebze banliyö tren hattında ray bakım çalışması yapan araç, Florya mevkiinde aynı hatta elektrik hattı döşeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastane kaldırıldı. Kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiyenin hattın çevresindeki telleri keserek olay yerine ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Tellerin kesilmesiyle olay yerindeki yaralılara müdahale ediliyor.

"BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KALKTI"

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Sarı yol bakım aracı Florya tarafından korna çalarak geliyordu. Diğer araç sabit duruyordu. Üzerinde bir kişi çalışıyordu. Çarpıştılar. Büyük bir toz bulutu kalktı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

-Tellerin kesilmesi

-Yaralılara müdahale

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Olay yerinin havadan görüntüsü

-Genel ve detaylar

