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DHA İSTANBUL - BAŞINDA TÜMÖR BULUNAN JAPON BALIĞI AMELİYAT EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Haber - Kamera  İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA İstanbul’da başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Haber - Kamera İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA
İstanbul’da başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı tedavisi için, başkanlığını Ömür Gedik’in yürüttüğü Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından, su canlılarına müdahalede adını duyuran Avcılar'da veteriner İlker Türek’e yönlendirildi. Türek, ‘Ufaklık’ olarak nitelendirdiği 3 yaşındaki Japon balığını, asistan Ali Şensoy ile birlikte anestezi uygulayarak ameliyat etti. Türek, başarılı geçen ameliyat ardından DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Deniz- su hekimliği konusundaki tecrübemizden cesaret alarak, ufaklığa müdahalede bulunduk. Şu anda gayet mutlu, yemini alıyor, yaşamına devam ediyor. Bu tarz operasyonlar teşbihte hata olmaz; çok kıymet, değer verilen müdahaleler değildir. Balıkların ekonomik değerlerinin olmaması, hem de balık gibi canlılarla sosyal iletişim kurulamaması nedeniyle bu tarz durumlarda bunlara genelde müdahale edilmemekte ve ‘Hayvan yaşadığı kadar gitsin’ mantalitesine bırakılmakta. Biz Japon balığına Türkiye’de ilk kez tümör ameliyatı yaptığımızı düşündük. Veteriner camiasından güzel geri dönüşümler aldık. Bu anlamda böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz. dedi. Veteriner İlker Türek, anestezi uygulanmasının insanlarda olduğu gibi diğer tümörlü hastalar için de riskli olduğunu ifade ederken, “Ama her şey güzel geçti ve ufaklık şimdi yaşıyor ve çok mutlu diye ekledi.

Görüntü Dökümü
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-Japon balığından görüntü
-Türek'in konuşması
-Genel ve detaylar

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