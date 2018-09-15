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DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA ÇORAP ATÖLYESİNDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 05:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da çorap üreten bir atölyenin deposunda yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da çorap üreten bir atölyenin deposunda yangın çıktı. Atölyede çalışan işçiler itfaiye tarafından tahliye edilirken, yangın söndürüldü.
Yangın, saat 03.00 sıralarında Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Cadde'sinde bulunan çorap üreten bir atölyenin deposunda çıktı. Atölyede çalışan işçiler depodan çıkan dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından atölyedeki işçiler tahliye edildi. İtfaiye erleri dumanların yükseldiği depoya müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Uzman itfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Ambulanstan detay
-Atölyede çalışan işçilerden görüntü
-Genel ve detaylar

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