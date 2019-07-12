HABER

DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA LİBYALIYI ATM ÖNÜNDE GASP EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da ATM’den para çeken Libya uyruklu bir kişiyi gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) BAYRAMPAŞA'da ATM’den para çeken Libya uyruklu bir kişiyi gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Libya uyruklu kişinin gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Numunebağ Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM’sinin önünde gerçekleşti. Polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, 11 Nisan tarihinde para çekme makinesinden 20 bin lira çekip aracına yönelen Libya uyruklu Osama Sassı El Moawı Al Rummash (31),yanına gelen silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Şüphelileri, Libyalının üzerinde bulunan para ve 8 kredi kartını alarak kaçtı.

GASP ANINI KAMERALAR KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 şüphelinin olay yerine beyaz bir araçla geldiği görüldü. Libya kişinin para çekip aracına yönelmesinden sonra iki şüphelinin yanına yaklaştığı ardından silah zoruyla gasp ettikleri görüldü.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin 3 ay süren teknik takibinin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 10 Temmuz Çarşamba günü yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Tarık K.(32), Mustafa B.(35),Emrullah K.(31) ve Hakan Ş.(31) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
--------
-Gasp anı
-Şüphelilerin sevki

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Gazi Yaşar: "15 Temmuz’u unutturmayacağız"Gazi Yaşar: "15 Temmuz’u unutturmayacağız"
Trafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında yaşamını yitiren polis, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.