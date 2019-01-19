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DHA İSTANBUL -  BAYRAMPAŞA'DA SOBA FACİASI: 3 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 04:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 4 işçi yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendi. Olay sonrası iş yerinde bulunan 4 işçiden 3'ü hayatını kaybederken, dumandan etkilenip zehirlenen bir işçi de hastaneye kaldırıldı. Polisin çalışmasından sonra iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı. Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi. Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İŞ YERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI
Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği iş yeri
- İş yerinin mühürlenen kapısının görüntüsü
- Görgü tanıkları ile röp.
- Ağır yaralı Ümit Güneş'in sevk edilmesi (ÖZEL)
- Ölen vatandaşların hastanedeki bekleyişleri
- Gözaltına alınan iş yeri sahibinin sağlık kontrolünden geçirilmesi
- Genel ve detaylar

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