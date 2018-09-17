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DHA İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 03:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 0-3 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da 0-3 Karayolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bayrampaşa'da 0-3 Karayolu Bakırköy-Atatürk Havalimanı yol ayrımında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan 34 UP 7897 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir neden aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil bunun üzerine yolu ayıran bariyerlere hızlı bir şekilde çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken araçtan kopan parçalar metrelerce uzağa savruldu. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan ikisinin Hatice Rabia Elmas (24) ve Aydın Demirtaş isimli kişiler olduğu öğrenilirken, Elmas'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan Elmas'a ait olduğu öğrenilen ayakkabı ise ikiye bölünen otomobilin bir parçasının yanında görüldü.
İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞINA GİRDİLER
Kaza nedeniyle O-3 Karayolu'nun Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı polis ekiplerince tek şeritten sağlandı. Bu sırada seyir halinde olan araçlardan ve kaza yerinde bulunan vatandaşlar da ikiye bölünen otomobili cep telefonları ile görüntüleme yarışına girdi. Kazayı kaydetmek isteyen vatandaşlar trafik akışının daha da aksamasına neden oldu. Otomobilden sızan yağ ve kopan parçalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından vinç yardımı ile kaldırılarak, yol temizlendi. Hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İkiye ayrılan otomobil
- Kaza yeri
- Ekiplerin çalışmaları
- Kazayı görüntüleyen vatandaşlar
- Trafik yoğunluğu
- Genel ve detay görüntüler

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