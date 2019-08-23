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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 04:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş'ta gece saatlerinde denize giren iki kişiden biri kayboldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Beşiktaş'ta gece saatlerinde denize giren iki kişiden biri kayboldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş iskelesinde yaşandı. İddiaya göre, iskelede otun biri kadın 3 kişi bir taraftan alkol alıp bir taraftan da sohbet ediyordu. Bir süre sonra Bayram Demir ve yanındaki erkek arkadaşı denize girdi. İkili bir süre denizde yüzdü. Denizde yüzen 2 kişiyi gören vatandaşlar, suda batan çıkan Bayram Demir'i görünce önce şaka yaptıklarını zannettiler. Ancak yanındaki arkadaşı kıyıya gelip arkadaşının kaybolduğunu söyleyince gerçek anlaşıldı.

VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI
Bayram Demir'in suda kaybolması üzerine iskelede bulunan vatandaşlar kaybolan Bayram Demir'i aramaya başladı. Bu sırada polise haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu Demir bulunamadı.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK ARAMA YAPIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde aramalara başladı. Denizden çıkarılan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Çevredeki bazı kişiler ise Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını çekirdek yiyerek takip etti.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI
Olayın görgü tanıkları yaşananları anlatırken, 2 kişinin denize girdiğini, bir kişinin sudan çıktığını ancak diğerinin çıkamadığını söyledi. Görgü tanığı İsmail Yüce, "Biz burada oturuyorduk. 2 kişi denize girdi. Biri boğuluyordu. 'Boğuluyorum' falan dedi. Arkadaşı gitti kurtarmaya. Kurtaramadı geri döndü. O ara ben atladım. Ben gidene kadar battı içeri. Su da karanlık gözükmüyor. Biraz daldım bulamadım. Battı gitti yani" dedi.
Salih Kaya da, "Biri kız üç erkek, burada üzerlerini çıkarıyorlardı. Biz de bankta oturuyorduk. İkisi denize girdi. Biraz açıldıktan sonra diğer kişi geldi. Arkadaşım içeride kaldı, ayağımı tutmaya çalıştı dedi. 3-4 dakika sonra insanlar denize girdi. Sudan çıkan alkol komasına girdi. Dilini yutmaya çalıştı" diye konuştu.
Burak Deniz Akyol ise, "Bankta arkadaşlarla oturuyorduk. İki kişi denize atladı. Normal açıldılar. Dönerken biri hızlı ilerledi. Diğeri kulaç atmaya çalıştı. Arkadaşı döndü onu kurtarmaya çalıştı. Alamadı çocuk dibe battı" ifadelerini kullandı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Demir'i arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Denizde arama yapan vatandaşlar(özel görüntüler)
-Sudan çıkarılan şahsın sedyeye alınması(özel görüntüler)
-Sudan çıkarılan vatandaşın ambulansa alınması(özel görüntüler)
-Denize atlayanların ayakkabıları
-Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin arama çalışmaları
-Arama çalışmalarını takip eden vatandaşlar
-Röportajlar
-Genel ve detay görüntüler

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